15 Temmuz şehitleri için ABD’nin zirvesine çıkan dağcıları kabul etti

15 Temmuz yüksek demokrasi tırmanışında Amerika Kıtasının en yüksek dağı And dağlarından Aconcagua Dağı'na tırmanan dağcılar, zirvenin en yüksek noktasından bir parçayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiler.

Amerika Kıtasının en yüksek dağı And Dağlarından Aconcagua Dağının 7 bin metre yüksekliğine tırmanan Dilaver Kişili ve Çetin Bayram, 15 Temmuz yüksek demokrasi tırmanışını gerçekleştirip, dağın en yüksek noktasından bir parçayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiler.



ŞEHİTLER KÖŞESİ'NDE SERGİLENECEK



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türk bayrağını ve şehitlerin fotoğraflarını Amerika kıtasının en yüksek dağı olan And Dağlarının zirvesine ulaştıran dağcılar Kişili ve Bayram'ı kabul eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar tarafından da kabul edildiler.



Dağcılar, And Dağlarından getirdikleri taşları AK Kütüphane'deki 15 Temmuz Şehitler Köşesi'nde sergilenmek üzere Hotar'a teslim etti.



Kabulde konuşan Hotar, "Buraya yeni bir katkı bugün geldi. Çok önemli, çok değerli onların anısına. Bunu da sergilemekten büyük onur duyacağız." dedi.

ZİRVEDEN GETİRİLEN TAŞ, ŞEHİT KAYMAKAMIN EŞİNE TESLİM EDİLECEK

Aconcagua Dağının zirvesinden aldıkları taşları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar'a getirdiklerini belirten Kişili, bu taşların çok büyük anlam ifade edeceğini düşünerek 15 Temmuz Şehitler Köşesi'nde yer almasını istediklerini söyledi.



Bu projeyi sadece 15 Temmuz şehitlerini anmak için değil aynı zamanda terör saldırılarında şehit düşenler için de gerçekleştirdiklerini anlatan Kişili, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için de zirvede bir pankart açtıklarını belirtti.



Kişili, Nükhet Hotar'ın önümüzdeki günlerde zirveden getirdikleri taşı şehit kaymakamın eşine teslim edeceğini açıkladı.

ELEBAŞI GÜLEN'E MESAJ



Dağcılardan Çetin Bayram ise "Yılanın başı Amerika'da olduğundan mesaj vermek için Amerika kıtasının en yüksek dağı olan Aconcagua'ya çıkmamız gerektiğini düşündük." dedi.



Tırmanışlarının zor ve yıpratıcı olduğunu anlatan Bayram, zayıf düştükleri anlarda 15 Temmuz şehitlerinin yaptığı fedakarlıkların akıllarına geldiğini ve "öf" bile demeden yollarına devam ettiklerini söyledi.



Zirveye ulaştıklarında birbirlerinin gözlerine baktıklarını aktaran Bayram, "Ulvi bir görevle oraya gitmiş olmanın mutluluğunu, biraz da hüznünü yaşadık. Daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanarak geri döndük. Daha sert bir süreç bizi bekliyor. Everest Dağı'na tırmanmayı hedefliyoruz." dedi.