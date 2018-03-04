Fenerbahçe’ye Kadıköy’de şok: Zirve yolunda ağır darbe
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Teleset Mobilya Akhisarspor 3-2 kazandı.
Fenerbahçe adına golleri 57. dakika Giuliano ve 67. dakikada Aatıf kaydederken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un golleri 14. dakikada Serginho, 35. dakikada Seleznyov ve 59. dakikada Larsson'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında yara alarak 44 puanda kaldı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puana yükseldi.
Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olurken Teleset Mobilya Akhisarspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.