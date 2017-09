Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendilerini daha ileri safhaya taşıyacaklarını düşündüğünü, şu an zirve mücadelesinin içerisinde olduklarını belirtti.

Castillo, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktararak, "Sezona takım arkadaşlarım gibi ben de çok iyi şekilde hazırlandım. İşler yolunda giderken ufak bir talihsizliğim oldu. Hazırlık maçında sakatlık yaşadım ancak bu sakatlığım tamamen geçti. Bu nedenle mutluluk verici bir hafta geçiriyorum. Topla antrenmanlara başladım." ifadelerini kullandı.



Ligin 3 haftalık bölümünü de değerlendiren Castillo, şöyle devam etti:



"Aslında bu üç haftalık bölümü kötü geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bazı maçlarda yaptığımız ufak hatalardan dolayı gol yemiş veya kazanamamış olabiliriz ama bu hatalarımızı düzelteceğimize inanıyorum. İyi maçlar çıkardık. Çünkü ilk maçı kazandık ve sonrasında İstanbul'da Fenerbahçe ile berabere kaldık. Son maçta ise ufak hatalarımız sebebiyle galip gelemedik. Zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp, kendimizi daha ileri safhaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Şu an zirve mücadelesinin içerisindeyiz. Bu da devam edecektir."



"BİZİM İÇİN HEDEF 50. YILIMIZDA EN YÜKSEKTE OLMAK"



Castillo, takıma bu sezon katılan oyuncuların çok kaliteli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Dünyadaki her takıma her sezon yeni oyuncular gelir ve mevcut futbolcularla forma mücadelesi verir. Bizde de böyle oldu. Yeni gelen oyuncular çok kaliteli. Onlarla forma mücadelesi veriyoruz. Bence bu durumda en önemlisi arkadaş olarak kalıp, bu mücadeleyi takım adına yapabilmek ve takım adına forma savaşı verebilmek. Çünkü arkadaşınızı forma mücadelesi içinde rakip olarak gördüğünüzde daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu durum takımı daha önemli yerlere getiriyor."



En iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Castillo, "Her takımın sezon öncesi bir hedefi ve planı vardır. Bizim için bu hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak. Bu seneye baktığımızda böyle bir takımın olduğuna inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edip, en iyisini yapmayı umuyoruz. Bu şekilde taraftarlarımıza güzel hediye vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.