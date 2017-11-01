Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi yarın yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi yarın yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.



Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.



