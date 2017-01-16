Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.



Kupanın 5. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:



YARIN:



12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)



12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)



14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)



16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)



17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)



18 OCAK ÇARŞAMBA:



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)



14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)



16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)



18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)



19 OCAK PERŞEMBE:



13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)



16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Stadı henüz açıklanmadı)



18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)



20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)