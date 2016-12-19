Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



YARIN:



12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)



14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ Atatürk)



18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)



21 ARALIK ÇARŞAMBA:



12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)



14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)



16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)



18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)



20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)



22 ARALIK PERŞEMBE:



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)



14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)



16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)



20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

Kaynak: AA