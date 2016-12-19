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19 Aralık 2016 09:51 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 09:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ Atatürk)

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)

21 ARALIK ÇARŞAMBA:

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)

14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)

16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)

18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)

22 ARALIK PERŞEMBE:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)

16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)

20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)


Kaynak: AA

Etiketler: 3. haftaziraat türkiye kupası


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