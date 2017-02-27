Ziraat Bankası promosyon ödemesi takvimini açıkladı

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Emekli müşterilerimiz için 20 Şubat 2017 tarihi itibarıyla fiili olarak emekli maaş promosyon ödeme sürecini başlatan ilk banka Ziraat Bakası oldu." denildi.

Ziraat Bankası, işlemlerini gerçekleştiren emekli müşterilerine promosyon ödenmesine ilişkin ödeme takvimini duyurdu.



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada Ziraat'in, emekli müşterilerle ilgili promosyon ödeme sürecinin oluşturulmasında etkin rol alarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan ilk banka olduğu ifade edildi.



Emekli müşteriler için sistemsel alt yapı ve süreçlerin ivedilikle hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, 20 Şubat itibarıyla fiili olarak emekli maaş promosyon ödeme sürecini başlatan ilk bankanın Ziraat Bankası olduğu kaydedildi.



Açıklamada, bu süreçte, emekli müşterilerin sadece şubelerimizden değil, internet sitesinden ve çağrı merkezinden de maaş promosyonları ile ilgili detaylı bilgi alabileceği bildirildi.



Ek olarak emekli müşterilerine çağrı merkezinden ve internet şubesinden taahhütname verme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, bugüne kadar tüm kanallar aracılığıyla 400 bini aşkın müşteriye promosyon ödemesi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.



Açıklamada, Ziraat Bankası ile işlemlerini gerçekleştiren emekli müşterilere promosyon ödenmesine ilişkin takvimin SGK ile yapılan anlaşmayla belirlendiği ifade edildi.



Bu çerçevede TC kimlik numarasının son hanesi "sıfır" ve "2" ile bitenlere ödemenin mart ayından itibaren yapılacağı belirtilen açıklamada, kimlik numarasının son hanesi "4" ve "6" ile bitenlere ödemenin nisan ayından itibaren, "8" ile bitenlere ise ödemenin mayıs ayından itibaren yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Promosyon işlemlerini şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen müşterilerimizin belirtilen takvime uygun olarak hareket etmeleri oluşabilecek muhtemel yoğunluğun ve zaman kaybının önüne geçilmesine imkan tanıyacaktır. Ziraat Bankası'nın en önemli ve değerli müşterileri arasında yer alan emeklilerimize; 1.800'ü aşkın şubemiz, 7 binin üzerinde alanında uzman portföy yöneticilerimiz, 7 bine ulaşan ATM ağımız, hızlı ve kolay internet şubemiz, çağrı merkezimiz ve mobil bankacılık uygulamamız ile bir bankadan daha fazlası olarak hizmet vermenin mutluluk ve gururunu taşıyoruz."