Zidanelı Real Madrid rekor kırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Deportivo'yu 3-2 yendi.

Zidanelı Real Madrid, 35 maç ile kulüp tarihinde en uzun süre yenilmezlik rekorunu kırdı.



La Liga'daki son Barcelona maçına nazaran Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Karim Benzema gibi futbolcularını dinlendirerek kadroya almayan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane Nou Camp'ta sahaya sürdüğü ilk 11'den 8 futbolcusunu değiştirerek Deportivo karşılaşmasına çıktı.



Oldukça dengeli geçen ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya golle başlayan Real Madrid, 50. dakikada Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti. Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak 57. dakikada yerini Joselu'ya bıraktı. 63. ve 65. dakikalarda art arda iki gol atan Joselu, skoru Deportivo lehine 2-1'e getirdi. Avantajını korumak için sahada çok iyi mücadele eden Deportivo buna rağmen 84. dakikada Mariano'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada Toni Kroos'un korner atışında ceza sahası içinde çok iyi yükselen Sergio Ramos, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Nou Camp'ta olduğu gibi bir kez daha takımını kurtaran Ramos, Real Madrid çok önemli bir 3 puan kazandırdı.



La Liga'da lider durumda olan Real Madrid puanını 37'ye çıkararak, en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Deportivo ise 13 puanla 16. sırada kaldı.



Bu arada Real Madrid, Deportivo maçıyla birlikte yenilmezlik serisini 35 maça çıkararak, kulüp tarihinde en fazla maç yenilmezlik rekoru kırdı. Real Madrid'de Hollandalı teknik adam Leo Beenhaker'in 1988-1989 sezonunda kırdığı rekorun yeni sahibi Zinedine Zidane oldu.



Öte yandan maç kadrosunda olmayan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte karşılaşmayı Santiago Bernabeu Stadı'ndaki özel locasından izledi.

Kaynak: AA