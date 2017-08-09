Zidane kupaya doymuyor

Real Madrid ile 1,5 sezonu geride bırakan 45 yaşındaki Zidane, 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Manchester United'ı yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa ile İspanyol ekibindeki başarılarına bir yenisini ekledi.



Futbolculuğu döneminde Juventus ve Real Madrid'de 10 sezon forma giyen ve 12 kez kupa sevinci yaşayan Zidane, dünyanın en büyük takımlarından biri olan Real Madrid ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde de kupa kazanma istikrarını sürdürdü.



Geçen yıl ocak ayında Madrid temsilcisinin başına geçen 45 yaşındaki Fransız teknik adam, geride kalan 584 günde altı kupa zaferine imza attı.



Eflatun-beyazlı ekipteki ilk sezonunda şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Zidane, ilk kupa zaferini görevindeki dördüncü ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaşadı. Ezeli rakibi Atletico Madrid'i penaltı atışlarıyla geçen Real Madrid, ağustos ayında da UEFA Süper Kupa maçında Sevilla'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.



Teknik direktörlük kariyerinde başarılı olup olmayacağı merakla beklenen Zidane, İspanyol temsilcisindeki ilk yılını aralık ayında Japonya'nın evsahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak kapadı.



Real Madrid'deki ikinci yılında sekiz ayı geride bırakan Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'daki şampiyonluk unvanını korurken, La Liga'yı da Barcelona'nın önünde zirvede tamamladı.







88 MAÇTA 6 KUPA



Başkent ekibiyle göreve geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 88 karşılaşmaya çıkan Zidane, yaklaşık her 15 maçta bir kupa sevinci yaşadı.



Real Madrid kariyerine 9 Ocak 2016 tarihindeki 5-0'lık Deportivo galibiyetiyle başlayan Fransız teknik adam, 19 ayda 88 maçta galibiyet mücadelesi verdi. Zidane ile 66 galibiyet, 15 beraberlik alan Madrid ekibi, 7 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.



Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 247 gol atıp kalesinde 92 gol görürken, Zidane da yüzde 75'lik galibiyet oranıyla başarılı bir performans ortaya koydu.



EN ÇOK KAZANAN 4. TEKNİK ADAM



Real Madrid'in müzesine 6 kupa kazandıran Zinedine Zidane, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı 4. teknik adam oldu.



1960-1974 yılları arasında 9'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Miguel Munoz'un ilk sırada yer aldığı listede, dört kez takımın başına geçen Luis Molowny 8 kupayla ikinci, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ise 7 kupayla üçüncü durumda bulunuyor.



FİNAL KAYBETMEDİ



Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, takımıyla çıktığı hiçbir kupa finalini kaybetmedi.



45 yaşındaki Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Atletico Madrid ve Juventus, UEFA Süper Kupa finallerinde Sevilla ve Manchester United, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da Japonya'nın Kashima Antlers takımı karşısında istediğini alan taraf oldu.



1996, 2002, 2016 ve 2017 yıllarında futbolcu ve teknik adam olarak toplam 4 UEFA Süper Kupa finaline çıkan Zidane, hepsinde kazanan takımda yer aldı.



MOURİNHO YİNE KAZANAMADI



Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı üçüncü UEFA Süper Kupa finalinden de yenilgiyle ayrıldı.



2003 yılında Porto ile çıktığı final maçında Milan'a tek golle, 2013 yılında Chelsea ile Almanya'nın Bayern Münih takımına penaltı atışlarıyla yenilen Portekizli teknik adam, dün gece de Real Madrid karşısında 2-1'lik mağlubiyetin önüne geçemedi.



Eski takımı Real Madrid'e karşı çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybeden, birinde berabere kalan 54 yaşındaki Mourinho, üç UEFA Süper Kupa finalini de kaybeden ilk teknik adam oldu.