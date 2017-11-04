Zeytinyağı ihracatında büyük artış

Türkiye 2016/2017 sezonunda zeytinyağı ihracatını bir önceki sezona göre yüzde 216 artırarak 55 milyon dolardan 174 milyon dolara yükseltti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağında geçen yıl 1 Kasım'da başlayan ihracat sezonu, 31 Ekim itibarıyla sona erdi.



Bu sürede 174 milyon 155 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Türk zeytinyağı sektörü, ihracatını bir önceki sezona göre yüzde 216 artırmayı başardı. Bu sezon 100'den fazla ülkeye zeytinyağı gönderen Türkiye, 174 milyon dolarlık satışıyla son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.



Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 59 milyon dolarlık tutarla İspanya alırken, onu 46 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla İtalya, 12 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 5,6 milyon dolarla Fildişi Sahili izledi.



TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları (EZZİB) Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, bu rekolte artışı sonrasında ihracatçıların sürdürülebilir ürün temini konusunda geçmiş yıllara nazaran daha rahat bir sezon geçireceğini öngördüklerini kaydetti.



Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Uygun, "2017/2018 sezonunda ise Türkiye'ye en az 250 milyon dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sezon oluşan rekoltenin katma değere dönüşmesi için üreticiye zeytinyağında verilen destek en az 2,5 liraya çıkarılmalı. Zeytine de 50 kuruş ile 1 lira arası prim verilmeli. İhracata verilen desteklerin iki katına çıkarılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



