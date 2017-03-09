Zeytinyağı doğanın bahşettiği ana sütü

Prof. Dr. Karatay, "Her zaman altını çiziyorum; karaciğerin düzgün çalışması için her gün 30-40 tane zeytin yiyeceğiz. Ekmekten, şekerden kaçınacağız. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşam Boyu Sağlık" konulu söyleşiye katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bütün hastalıkların temelinde sağlıksız beslenmenin olduğunu anlattı.



Dünyadaki tüm bilim çevrelerinin sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hastalıklara davetiye çıkardığı konusunda hemfikir olduğunu anlatan Karatay, sağlıklı beslenmek için ekmek ve şeker içerikli gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.



Mineraller azalınca hastalıklar arttığına işaret eden Karatay, şunları kaydetti:



"Yapılan araştırmalara göre son otuz yıl içinde kalp hastalıklarının yüzde 400, astımın ise yüzde 4 bin oranında arttığı tespit edildi. Onun için her zaman altını çiziyorum; karaciğerin düzgün çalışması için her gün 30-40 tane zeytin yiyeceğiz. Ekmekten, şekerden kaçınacağız. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Zeytinyağı meyvenin yağı değil suyudur. Doğal zeytinyağı tüketeceğiz. Bununla beraber yağlı doğal kuruyemişler tüketeceğiz."



Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise toplumda yanlış bir beslenme alışkanlığının var olduğunu ifade ederek, Dünya Kadınlar Günü’nün akabinde Prof. Dr. Canan Karatay’ı davet ederek doğru beslenmenin öğrenilmesini sağlamak amacıyla bir program düzenlediklerini söyledi.