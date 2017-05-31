Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.



Özlü, tasarının, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşmelerinde, tasarıya ilişkin hassasiyetleri dikkate aldıklarını, bu çerçevede metinde değişiklik yapacaklarını söyledi.



Bakan Özlü, "Madde 2'yi tamamen tasarından çıkarıyoruz, çıkarmayı teklif ediyoruz. Madde 2, zeytinlik sahası tanımlamasıyla ilgilidir. Bir ağaç da olsa iki buçuk ağaç da olsa zeytinlik alanı olarak kabul ediyoruz. Madde 3'te zeytinlik sahalarında cezalar ilgili maddeler vardı. Burada da cezaları artırıyoruz. 3 aya kadar olan ceza süresini 6 aya kadar hapis olarak kuvvetlendiriyoruz. 2 bin olan cezayı da 4 bine çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.



Madde 4'te tanımlanan Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kapsamında da değişlik önerdiklerini belirten Özlü, kurula sivil toplum kuruluşlarının daha fazla katılımını sağlayacaklarını söyledi.



Özlü, burada ticaret borsaları, yoksa ticaret ve sanayi odaları ile zeytin ve zeytin yağı ihracatçı birliklerini de bu kurula dahil etmeyi teklif ettiklerini bildirdi.



Tasarının, zeytinlik sahalarının konut olarak kullanımının önünü açabilecek düzenlemelerde içerdiğine ilişkin endişeler bulunduğunu vurgulayan Özlü, tasarıda yapılacak değişiklikle zeytinlik sahalarında konut, konaklama tesisi ve turistik tesisi yapılamayacağı kaydetti.



Özlü, "Cezaları artırıyoruz, kurulun yapısını değiştiriyoruz ve zeytinlik imara açılmasının önüne geçiyoruz. " ifadesini kullandı.