Zeytinlik düzenlemesi komisyona geri çekilecek

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'ndaki zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik 2. madde, komisyona geri çekilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'ndaki, kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2. maddenin komisyona geri çekileceğini açıkladı.



Meclis İçtüzüğü toplantısı öncesinde, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektuba ilişkin sorularını yanıtlayan Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun siyasi etiğe ve ahlaka uymayan bir açıklama yaptığını söyledi.



"Sayın Kılıçdaroğlu'nun lider oldum diyebilmesi için önce kazanması gerekir." diyen Elitaş, AK Parti'nin 2002'den bu yana önüne gelen 12 sandıktan başarıyla çıktığını belirtti.



Toplantıdan bir sonuç bekleyip beklemediklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Elitaş, grup başkanlarının yapacağı toplantıda prensipte İçtüzük ile ilgili anlaşmaları durumunda kendilerinin daha rahat ve hızlı olmasına imkan sağlanacağını söyledi.



Meclis Başkanı'nın centilmence yaptığı çağrıya karşın Kılıçdaroğlu'nun tavrının centilmenliğe yakışmadığını ifade eden Elitaş, "Lider olabilmek için sırtını yerden kaldırman gerekir." dedi.



Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'nın ve Adalet Bakanlığının HSK'yla ilgili bir düzenlemesinin görüşmelerinden sonra Meclisin 15 Temmuz'a kadar ara vereceğini belirten Elitaş, 15 Temmuz günü gerçekleştirilecek toplantının ardından Meclis'in okulların açılmasından sonraki güne kadar tatile gireceğini bildirdi.



YA AYNEN KABUL EDEBİLİR YA DA DEĞİŞTİREREK KABUL EDİLEBİLİR



Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'nın köpürtülerek doğru olmayan bir şekilde "zeytin yasası" haline getirildiğini dile getiren Elitaş, "Bugün Komisyon Başkanıyla yaptığımız görüşmede üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenlemeleri komisyona çekecek. Diğer maddelerin İçtüzük 88'e göre görüşülmesine devam edilecek. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konular değerlendirilmiş olacak. En uygun, doğru bir düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Elitaş, "Tasarıda zeytinliklerle ilgili bir madde kalmamış mı olacak?" sorusu üzerine, "Hayır öyle bir şey olur mu? İçtüzük 88'e göre komisyon o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da değiştirerek kabul edebilir." dedi.