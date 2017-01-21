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"Zeytinburnu'ndan Siirt'te Sevgi Yolu"

AK Parti Genel Merkezince Zeytinburnu Belediyesi ile Siirt AK Parti İl teşkilatı arasında başlatılan Zeytinburnu'ndan Siirt'e Sevgi Yolu Projesi kapsamında Pervari, Kurtalan, Baykan, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerinde bin 500 öğrenciye kışlık elbise ve oyuncak hediye edildi.
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Gündem 21 Ocak 2017 - 11:14

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