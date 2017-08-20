Zekai Aksakallı'ya yeni görev

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



DONANMA KOMUTANLIĞINA TATLIOĞLU



Buna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığına getirildi. Tatlıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından sözde "askeri casusluk" davasında yargılanıp beraat eden isimler arasında yer almıştı.



Deniz Kuvvetlerinin diğer ana komutanlıklarından Kuzey Deniz Saha Komutanlığının başına Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Güney Deniz Saha Komutanlığına ise Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin getirildi.



TSK'da yeni atamalar



FETÖ'nün kumpas davalarından "Balyoz planı" davasında hapis cezası alan, bu yılki Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi edenlerden Ayhan Türker Koçpınar Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğüne, Şafak Duruer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına, Yavuz Kılıç Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığına atandı.



KARA KUVVETLERİ EDOK'TA DEĞİŞİM



Kara Kuvvetleri Komutanlığında ise Kurmay Başkanı Şeref Öngay, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı oldu. Öngay'dan boşalan kurmay başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.



KOLORDULARDA ATAMALAR



Kolordu komutanlıklarında da değişim yaşandı. Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Tekirdağ'daki 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz oldu.

ZEKAİ AKSAKALLI 2. KOLORDU KOMUTANI



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'nin vurulması emri vererek gecenin seyrinin değişmesinde etkili olan Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı Çanakkale'deki 2. Kolordu Komutanlığına atandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ise Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu.



FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 7 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen Davut Ala, bu sene Yüksek Askeri Şura kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi etmişti. Ala, yapılan atamalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Asal Genel Müdürü oldu.



BAŞKANLIKLARDA DEĞİŞİM



Atama kararlarıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki bazı görevlerde de değişikliğe gidildi.



Genelkurmay Harekat Başkanlığına Tümgeneral Kemal Yeni getirilirken Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert oldu. Genelkurmay MEBS Başkanlığına Tuğgeneral Göksel Sevindik atandı.



Korgeneral Aksakallı'dan boşalan Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini ise 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı yürütecek. Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutan Yardımıcısı olurken, Bolu'daki 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Genelkurmay Genel Sekreterliğine getirildi.



Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına ise Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu atandı.



TSK'YA DÖNENLERE ÜS KOMUTANLIĞI



Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Kurmay Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına atanırken, kurmay başkanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya getirildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve Birleşik Hava Harekat Merkezleri Komutanı görevine atandı. Özlü, darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere engel olmaya çalışırken karargahta derdest edilen isimler arasında yer almıştı.



Atamalarla bazı ana jet üs komutanlıklarında da değişikliğe gidildi.



Buna göre, İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Amasya'daki 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay oldu.



Tuğgeneral bu yıl terfi eden Akgülay, 15 Temmuz'da Diyarbakır'dan uçakların kalkmasına engel olarak darbecilerin Ankara'ya bordo bereli askerleri getirme planını bozan isim olarak dikkati çekerken, Yaşar Kadıoğlu ve Fidan Yüksel ise FETÖ'cüler tarafından emekliliğe zorlandıkları ortaya çıkan ve yeniden TSK'ya dönme imkanı tanınan isimler arasında yer almıştı.