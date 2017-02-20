Zap'a ikinci hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, düzenlenen ikinci hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları 10.10-12.40 saatlerinde, saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.



Harekat sonucunda arazide tespit edilen 23 terörist öldürüldü.



Öte yandan Zap bölgesinde 02.42-02.59 saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatında da 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.