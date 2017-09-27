Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

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27 Eylül 2017 08:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2017 08:03
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınma alanları, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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