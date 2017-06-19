Zap bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde, operasyon icra eden birliklere eylem hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.



Barınma amacıyla kullanılan bir mağara ve iki silah mevzisinin imha edildiği harekatta, 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk savaş uçakları, operasyonun ardından emniyetle üslerine döndü.