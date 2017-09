Zanzibar'da 15 Temmuz Şehitler Külliyesi hizmete açıldı

Afrika'nın Zanzibar adasında Sadakataşı Derneği öncülüğünde Türkiye'deki hayırseverlerce inşa ettirilen 15 Temmuz Şehitler Külliyesi törenle hizmete açıldı.

Zanzibar'da inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Külliyesi, törenle hizmete açıldı.



Zanzibar'ın Kombani Bölgesinde Sadakataşı Derneği'nin koordinesinde ve Türkiye'deki bağışçıların desteği ile 2015 yılı Nisan ayında 5 bin 887 metrekare alanda temeli atılan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi, törenle hizmete girdi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilk olarak 225 metrekare alana inşa edilen 350 kişi kapasiteli Hacı Osman Var Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından külliyedeki ilk ezan okundu ve cemaat namaz kıldı. Namazın ardından Hacı Ayşe Var okulunun ve külliyenin açılış kurdelesi kesildi. Ellerinde Türk bayrağı ve Sadakataşı Derneği'nin flamasını taşıyan Zanzibarlı çocuklar, törende Türk heyetine sevgi gösterisiyle birlikte kendi dillerinde tezahüratlarda bulundu.



Yerleşkesinde cami ve dersliklerin yanı sıra yatakhane, kütüphane, yemekhane, mutfak, idare binası, lojman, spor sahası, banyo ve lavabolar bulunan külliyede, İmam Hatip modelinde erkek öğrencilere yatılı orta okul eğitimi verileceği bildirilirken, 2 milyon 400 bin liraya mal olan projeden bin kişinin istifade edeceği öğrenildi. Ayrıca, külliyedeki tefrişatın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldığı belirtildi.



TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, bütün Müslümanların kardeş olduğunu, kardeşliğin pekiştirilmesi için Zanzibar'da bulunduklarını söyledi.



Yeryüzünde hak ve batılın savaşı olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, "Bu savaşta biz İslam medeniyetinin bize bıraktığı mirası esas alarak 'bir insanın ölümü kainatın ölümüdür, bir insanın kurtuluşu kainatın kurtuluşudur' diyerek buradayız. İslam medeniyetiyle Batı uygarlığı arasındaki bu mücadelenin temelinde Batılıların menfaat merkezli olaylara yaklaşması, sömürüyü esas alması, ölümleri kendinden olan olmayan diye ayırmasıdır, bu ayrımcılıkları yüzünden de yeryüzünün kan gölüne dönmesine ya destek olmaları ya da en hafif tabiriyle göz yummalarıdır. Bizim farkımız Hz. İbrahim ateşe atıldığında o ateşi söndürmek için su taşıyan misali önce yerimizin belli olması, sonra da bu suyu güçlü taşıyarak kardeşlerimizle buluşmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak ve kardeşlerimizi sömürünün aracı olmaktan çıkarmaya öncülük etmektir." dedi.



"BİZ TÜRKİYE'NİN HEM BÜYÜMESİNİ, KALKINMASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna değinen Gündoğdu, şöyle devam etti:



"Külliyemizin adı 15 Temmuz Şehitler Külliyesi. 15 Temmuz tarihi Türkiye için dinimizi ve vatanımızı seviyoruz gözükerek dine ve vatana ihanet edenlerin kalkışma yaptığı tarihin adıdır. Hz. Ali efendimizin 'düşmanın en tehlikelisi sizden gözüküp de sizden olmayandır' ifadesini biz fiili olarak 15 Temmuz'da yaşadık. Kendi ülkesinde bir balina bile karaya vurduğunda kıyameti koparan, 'demokrasinin kitabını yazdık' diye övünen Batılı dostların, Birleşmiş Milletlerin ve benzer kuruluşların 15 Temmuz darbe girişiminde darbenin başarısız olmasına üzülmüş olmasını gerekçeleriyle birlikte çok iyi biliyoruz. Onlar IMF'ye mahkum, Batı'dan emir alan Türkiye özlemiyle yanıp tutuşa dursunlar, biz Türkiye'nin hem büyümesini, kalkınmasını güçlendireceğiz. Hem de kardeşlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Biz 2 milyar İslam aleminin ve insanlığın onuru esas olarak, dini ve ırkı ne olursa olsun insanlığın doğuştan gelen mal, can, din, akıl ve nesil emniyetleri gibi kutsallarını temsil ediyoruz."



"FETÖ MENSUPLARI ŞER ODAKLARIN PİYONLARIDIR"

Gündoğdu, Zanzibar Cumhurbaşkanlığı Makamı Devlet Bakanı ve Devrimci Konseyi Başkanı İssa Hacı Gavu'ya hitaben şunları kaydetti:



"Burada FETÖ'nün mensubu olarak okul açmış olanların buradaki görüntüsü ne olursa olsun onlar uluslararası şer odaklarının piyonlarıdır, sizin istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz her okulu biz burada Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak, sivil toplum örgütleri olarak açmaya hazırız. Bu hazırlığa sizlerin de onlara destek olmayarak katkı sunmanızı özellikle istirham ediyorum."



Zanzibar Cumhurbaşkanlığı Makamı Devlet Bakanı ve Devrimci Konseyi Başkanı İssa Hacı Gavu da külliyenin yapılması ve hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



İki ülkenin kardeş olduğuna vurgu yapan Gavu, "Kardeşliğimiz eskiden beri devam ediyor ve biz bu kardeşliğimizi pekiştirmek için buradayız. Biz çok mutluyuz, biz her zaman yanınızdayız. Külliye modern tarihi mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Burada yüzlerce öğrenci faydalanacak. Burada her zaman en güzel eğitimin verileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.