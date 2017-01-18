Zanzibar Adası'nda "İzmir Eczanesi"

Tanzanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hafta sonu karşılamaya hazırlanan Türkiye'deki okullardan mezun olanlar, aradan geçen yıllara rağmen ülkeye büyük bir özlem duyuyor.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda yaşayan Nizar Abou Machano yıllar önce okumak için geldiği İzmir'e duyduğu özlemi iş yerinin adında yaşatıyor.



Bazı Tanzanyalılar aradan geçen yıllara rağmen eğitim gördükleri Türkiye'ye karşı büyük hasret duyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret edeceği ülkedeki mezunların beklentisi, iki ülke arasındaki iş birliğinin ve yardımlaşmanın artması.



Türkiye sevdalısı Zanzibarlılar arasında değişik mesleklerden çok sayıda kişi bulunuyor.



Yaklaşık 12 yıl önce İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan 38 yaşındaki Machano da bunlardan biri. Machano, hayatında önemli bir yer tutan İzmir'in adını ülkesinde açtığı iş yerine verdi.



Eczanesinin adını "İzmir Eczanesi" koyduğunu, arabasının plakasını da özellikle "Dr. İzmir" olarak seçtiğini kaydeden Machano, şu anda 5 şubesi bulunan bir mağazalar zincirini işlettiğini ve kozmetikten gıdaya birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.



İzmir'de tanışıp evlendiği bir Türk kızıyla Zanzibar Adası'nda hayatını sürdürdüğünü anlatan Machano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine gelecek olmasını ise büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti.



BOĞAZİÇİ'DEN ZANZİBAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE



Zanzibar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Rai ise 1994-1998 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde eğitimi gördüğünü, ardından 1998-2000 yıllarında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını aktardı.



Rai, Türkiye'deki eğitim macerasına değinirken 4 gün süren ilk yolculuğunu hiç unutamadığını, şimdiki öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirtti.



Rektörü olduğu üniversitede sekiz farklı dil okutulduğunu ve dokuzuncu dilin Türkçe olması için gayret gösterdiğini dile getiren Rai, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye ile Zanzibar yüksek öğretim kurumları arasında iş birliğinin başlatılması için destek bekliyoruz." dedi.



Rai, Türkiye'den sonra eğitim için İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de gittiğini ve Türkiye'nin dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olduğunu vurguladı.



"ESKİŞEHİR'DEKİ KUMPİRİ UNUTAMIYORUM"



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümününden 2006 yılında mezun olan Ayşe Makame Cuma da Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde ülkesinin haberleşme altyapısı ve ulaşım alanlarında gelişimine katkı sağlamayı düşündüğünü ifade etti.



Eskişehir’deki dostlukları ve sıcak muhabbetleri çok özlediğini kaydeden Ayşe, geçen yıllara rağmen Eskişehir’i ve özellikle arkadaşlarıyla yediği kumpirin tadını unutamadığını, Zanzibar'da defalarca denemesine rağmen Eskişehir’deki lezzeti tutturamadığını söyledi.



Cuma, Türkiye'ye karşı beslediği sevgiyi "15 Temmuz gecesi Türkiye'deki arkadaşlarımla sabaha kadar mesajlaştık ve Türkiye için sürekli dua ettim." ifadeleriyle dile getirdi.



"UZMAN DOKTOR İSTİYORUZ"



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olan Dr. Abdullah Muhammed Hasan da Zanzibar Adası'nın küçük bir mahallesinde çalışıyor.



Aldığı eğitim sayesinde kendi ülkesindeki insanlara hizmet vermenin gururunu yaşayan Hasan, geçen yıllara rağmen çok akıcı bir şekilde Türkçe konuşuyor.



Türkiye’nin Zanzibar'ı unutmaması gerektiğini dile getiren Hasan, Tanzanya'nın özellikle Türk hekimlerinin tecrübesine çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı.



Hasan, "Burada uzman doktorlara çok fazla ihtiyaç var. Çin, yıllardır buraya uzman doktor gönderiyor. Türkiye'den de buraya devamlı olarak doktor gelsin istiyoruz." diye konuştu.



Tanzanya'ya bağlı özerk bir ada olan Zanzibar, 19. yüzyılda Umman Sultanlığı'nın başkentliğini yaptı. 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı adada nüfusun neredeyse tamamı Müslüman.



Hint Okyanusu'nda yer alan ada benzersiz doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. İç işlerinde bağımsız olan adada yaşayan halkın ana gelir kaynaklarından birini baharatçılık oluşturuyor.