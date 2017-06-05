Zambiya’da 30 Çin vatandaşı tutuklandı

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya’daki madenlerde çocuk işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle 30 Çin vatandaşı tutuklandı.

Zambiya İçişleri Bakanı Steven Kapyongo, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin 30 Çin vatandaşının ülkedeki madenlerde yasa dışı çocuk işçi çalıştırdıklarından dolayı tutuklandığını belirtti.



Kapyongo, “Bu kişiler ülkede bakır madeni başta olmak üzere birçok değerli cevher ve mineral alanlarında maden faaliyetlerinde bulunuyordu. Madenlerde çalıştırılan çocuklar 10 ila 16 yaşlarında ve bu durum ülkedeki madencilik kanunlarının ihlali anlamına geliyor.” dedi.



Zambiya kanunlarına göre madenlerde çocuk yaşta işçi çalıştırmanın yasak olduğunu hatırlatan Kapyongo, "Yabancı uyruklu bu kişilerin cezası sadece sınır dışı edilerek ve ruhsatları iptal edilerek tolere edilemeyecek kadar ağır.” ifadesini kullandı.