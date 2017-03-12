Yüzlerce polis aramızda barikat örmüş durumda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, "Yüzlerce polis, vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç, aramızdaki bağı koparamaz." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, "Yüzlerce polis, vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç, aramızdaki bağı koparamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaya, Başkonsolosluğa girişine izin verilmemesine yönelik güncel durum hakkında bilgi verdi.



Bakan Kaya, Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre mesafede tutulduklarını ve içeri girmelerine izin verilmediğini belirterek, "Yüzlerce polis, vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç, aramızdaki bağı koparamaz." ifadelerini kullandı.