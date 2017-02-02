Yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan'ın bağlantı yollarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılması için Tatvan Kaymakamlığı, jandarma ve belediye ekipleri 15 saat çalışma yürüttü.

Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan yüzlerce vatandaş, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.



Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tatvan-Ahlat, Tatvan-Güroymak ve Tatvan-Van karayollarında yüzlerce vatandaş araçlarında mahsur kaldı.



Tatvan Kaymakamlığı, jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.



Kara saplanan araçlarda bekleyen vatandaşlar, iş makineleri ve zırhlı araçlarla güvenli yerlere sevk edildi. Askerler de soğuktan donma tehlikesi geçiren çocukları kucaklarında taşıyarak sıcak yerlerde ısınmalarını sağladı.



Kurtarılan vatandaşlar, kurumların yanı sıra esnaf ve iş adamlarının desteğiyle ihtiyaçlarını giderebilecekleri sıcak ortamlarda misafir edildi.



Tatvan-Ahlat yolunda kara saplanan araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, 10. Komando Tugayı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak zırhlı araçlarla JÖH karargahına götürüldü.



Sabah saatlerine kadar devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında, ilçe merkezine ulaştırılan vatandaşlar için alışveriş merkezi açık tutularak ikramlarda bulunuldu.