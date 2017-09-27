Yüzde 40'lık MTV zammı savunma giderlerine kullanılacak

Bakan Ağbal, yüzde 40 zam yapılan motorlu taşıtlar vergisinin kullanılacağı alana dair bilgi verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, meclise sunulan yeni vergi düzenlemesi ile ilgili NTV'de açıklamada bulundu.



Asgari ücretin bin 404 TL'nin altına düşmemesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Ağbal, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yapılan yüzde 40'lık zamma da değindi.



Ağbal, bu verginin her sene enflasyon oranında arttığını, normal şartlarda 2018'de yüzde 14-15 zam yapılacağını söyledi.



'SAVUNMA HARCAMALARI İÇİN TEDBİRLER GEREKİYORDU'



Ağbal, yüzde 40'lık zammın ardından söz konusu verginin kullanılacağı alanla ilgili ise ''Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılmasıydı.'' ifadelerini kullandı.