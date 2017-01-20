Yüzbinlerce sivile erişim sağlayamıyoruz

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Egeland, Suriye'deki ateşkesin bir çok bölgede hayat kurtarmasına rağmen, kuşatma altındaki yüzbinlerce sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını belirtti.

Uluslararası Suriye Destek Grubunun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.



Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, İnsani Erişim Çalışma Grubu'nun geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başladığını belirterek, "Acımasız savaşın beşinci yılında Suriye'deki sivil halk için şimdiye kadar ki en kötü kışı yaşıyoruz. Yorgun halk hala sıkışmış ve kaçacak bir yeri yokken, biz de hala yüzbinlercesine ulaşamıyoruz. Geçen aralık ve ocak çalışmalara başladığımızdan bu yana en kötü aylardı." dedi.



"Suriye'deki mevcut ateşkes bir çok bölgede hayat kurtarıyor" diyen Egelend, bununla beraber özellikle de başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi başta olmak üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde binlerce sivilin yerinden edildiğini, kuşatma altındaki yüzbinlerce sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını vurguladı.



"BARADA VADİSİ İLE DEYRİZOR'DA BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUM"



Egeland, özellikle iki bölgede yaşayan siviller için büyük endişe duyduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin 93 bin sivilin yaşadığı Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor kenti olduğunu aktardı.



"İDLİB, 2017 DİPLOMASİ YILI HALİNE GELEBİLİRSE KURTARILIR"



Egeland, Şam'ın ana su kaynaklarından Barada Vadisi'ndeki arızayı onarmak için müzakereye giden bir kişinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü ve onarım işinin askıya alındığını ifade ederek, "Şimdi Şam'da 27 gündür 5 buçuk milyon insan normal su ihtiyacından mahrum yaşıyor." dedi.



Egeland, İdlib'in yeni bir Halep olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de "İdlib halkı, altı yıldır yürütülen başarısız diplomasiden sonra, ancak 2017'nin diplomasi yılı haline gelmesi durumunda kurtarılır." değerlendirmesinde bulundu.



5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Şam'ın susuz bırakılmasını savaş suçu olarak nitelendiren Egeland, ancak bu suçun sorumlusunu açıkça belirtmemişti.