Yüz kızartan tablo sadece Şubat’ta 47 Kadın öldürüldü

Şubat son ayların en yüksek kadın cinayeti rakamına ulaştı. Ocak'ta 28 kadın öldürülürken şubat ayında bu rakam 47 oldu.

Kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet ve istismar hız kesmiyor.

Geçtiğimiz ocak ayında 28 kadın cinayeti işlenirken bu rakam şubat ayında 47'ye ulaştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2018 Şubat ayı raporuna göre 47 kadın öldürülürken, çocuk istismarı, cinsel şiddet de devam etti.

Kadınların 21’i evinde, 7’si sokakta, 3’ü arabada, 2’si iş yerinde öldürülürken 7’sinin nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

FAİLLER BELLİ DEĞİL

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinde faillerin %47’si tespit edilemezken, kadınlar yine yakınları tarafından öldürüldü.

Kadınların % 26’sı evli olduğu erkek tarafından, %13’ü tanıdığı kişi ya da akraba tarafından öldürüldü.

Kadınların yarısından fazlası 36-65 yaş arasındayken, %19’u 25-35 yaş ve %7’si 19-24 yaş arasındaydı.

Kadınların 11’i kendi hayatına dair karar almak isterken, 3’ü boşanma, 3’ü ekonomik nedenlerden ötürü öldürülürken; 13’ü şüpheli, 15’i tespit edilemeyen nedenlerden dolayı öldürüldü.

Şanlıurfa’da 8 aylık hamile 20 yaşındaki Fatma P. eşiyle tartıştıktan sonra yüksekten düşerek öldü. Fatma P.’nin evinin penceresinden atladığı iddia edildi.

Konya’da 31 yaşındaki Asiye K., evli olduğu Halit K. tarafından ateşli silahla başkasıyla birlikte olmak, ilişkiyi sonlandırmak istediği için öldürüldü.

3 KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İstanbul’da çalıştığı iş yerinde evli olduğu erkek tarafından av tüfeğiyle vurulan Bediha Bal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’da A.K, birlikte olduğu A.Ç’yi av tüfeğiyle yaraladı. Yaraladıktan sonra A.Ç’yi hastaneye bırakıp kaçan A.K yakalandı. A.Ç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’da Halil Ö., evli olduğu S.Ö’ye satırla saldırdı. Yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan gözaltına alındı.

Kaynak: ntv