Yusuf Yazıcı 2022'ye kadar Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 2020'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Trabzonspor Kulübü, 2020'ye kadar anlaşması bulunan 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini 2 sezon daha uzattığını borsaya bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin lira garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Trabzonspor'da geçen sezon A takıma yükselen Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi, Mayıs 2020'de sona eriyordu.