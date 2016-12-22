Yurt dışından vergisiz siparişlerdeki sınır düşürüldü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, sınırı düşürdüklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde Türkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafından organize edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği, TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak elektronik ticareti çok önemsediklerini dile getirerek, "E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım." diye konuştu.



Türkiye'nin bu alanda dünya örneklerine göre geride olduğuna, bu konuda daha çok mesafe alınması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu nedenle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan firmalara getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar." ifadelerini kullandı.



Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişlerin Türkiye'ye gümrüksüz girebildiğini hatırlatan Tüfenkci, bunun haksız rekabete yol açabildiğini söyledi. Tüfenkci, şöyle devam etti:



"İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 avroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 avro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer."

Kaynak: AA