Yurt dışındaki seçmen istediği temsilcilikte oy kullanabilir

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında yaşayan vatandaşlar farklı bir konsoloslukta kayıtlı olsalar da istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden yurt dışı seçmenler, istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, yurt dışında 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar sürecek oy verme sürecinde 57 ülkedeki 120 temsilcilikten istediklerinde sandık başına gidebilecek.



Yurt dışındaki seçmenlerin daha önce sadece bağlı oldukları temsilciliklerde oy verebildiklerine dikkati çeken açıklamada, "Yapılan yeni düzenlemeyle artık yurt dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa'da bulunan bir vatandaşımız, Almanya'daki herhangi bir temsilcilikte belirlenen tarihler arasında oyunu kullanabilecek." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, vatandaşların rahat bir şekilde kullanması için seçim tarihlerinin ve temsilciliklerin tek internet adresinde toplandığı da belirtildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanmak istedikleri temsilciliklere ve seçim tarihlerine "secim.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.