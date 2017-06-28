Yurt dışında yaşayanlar için ikinci üniversite imkanı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Batı Avrupa Programlarında sınavsız ikinci üniversite eğitimi için ön kayıt başvuruları başladı.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Batı Avrupa Programlarında sınavsız ikinci üniversite eğitimi için ön kayıt başvuruları başladı.



Almanya'nın Köln kentinde bulunan üniversitenin Batı Avrupa Bürosunda yapılan "İkinci Üniversite" tanıtım toplantısında, kesin kayıtların 25 Ağustos -17 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



AÜ Batı Avrupa Bürosu Yöneticisi Dr. Ahmet Atilla Doğan, yurt dışında yerleşik öğrenci adayları için Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarının bu yıl yeni açılan bölümlerle birlikte 11 lisans ve 10 ön lisans olmak üzere toplam 21 programa ulaştığını söyledi.



Doğan, Türkiye'de daha önce üniversite bitiren ya da yurt dışında bitirdiği üniversitenin Türkiye için denkliğini alan herkesin bu programlara kayıt yaptırabileceğini ifade ederek, "Üniversitemiz 7 ülke ve 12 merkezde sınav hizmeti sunan, yine Avrupa’daki 20’yi aşan ülkede öğrencisi olan büyük bir organizasyondur. Öğrenci adaylarımız www.anadolu-uni.de adresinden programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilir ve ön kayıtlarını yaptırabilirler." dedi.



Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de Anadolu Üniversitesinin yurt dışında Türkçe bilen ve yüksek öğrenime devam etmek isteyenlere önemli bir hizmet sunduğunu, bu hizmetlerden bir şekilde eğitim hayatına son vermek zorunda kalmış herkesin kolaylıkla faydalanabileceğini belirtti.



Başkonsolos Engin, "Eğer ileride bu coğrafyada Türk toplumundan söz etmek istiyorsak, Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin etkin ve yaygın hale getirilmesi için herkesin gayret göstermesi gerekmektedir. Yeni nesillere en rahat ulaşabildiğimiz elektronik iletişim ortamlarını 'Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi' için zenginleştirmeliyiz. Eğitim, öğretimle ilgili her konuda bir araya gelerek değerlendirme yapmalı, hedeflerimizi ve yöntemlerimizi belirlemeliyiz." diye konuştu.