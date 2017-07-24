Yurt dışında yaşayan Türklerin "sıla" yolculuğu sürüyor

Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından girişleri devam ediyor.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri sürüyor.



Vatandaşların geneli yurda giriş için Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih ediyor, bu nedenle zaman zaman sanır kapısında yoğunluk oluşuyor.



YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN "SILA YOLCULUĞU" SÜRÜYOR



Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ediyor.



Öte yandan, "ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapıyor. Personel sıkıntısının yaşanmadığını ifade eden yetkililer, özellikle hafta sonunu da içerisine alan bazı günler yaşanan kuyruk sorununun, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aynı anda gümrüğe girmesinden kaynaklandığını kaydetti.



Bu arada, 21 Temmuz'dan bu yana 3 günde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 18 bin 618 araç ve 84 bin 480 yolcunun geçiş yaptığı öğrenildi.



"UTANMASAM TOPRAĞI ÖPECEĞİM"



Fransa'dan gelen Ali Tansel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle tatilini Yozgat'ta geçireceğini söyledi. 3-4 hafta Türkiye'de kalmayı düşündüklerini belirten Tansel, "Babam vefat etti, Yozgat'ta annemin yanına gideceğiz. Annemle gezeceğiz, akrabaları göreceğiz. Memleketimize giriş yaptık heyecanlıyız, mutluyuz. Bayrağımızı gördük. Kazasız belasız geldik çok şükür." diye konuştu.



Hollanda'dan gelen Nizamettin Taşay da çocukları ve eşiyle memleketi Kastamonu'da tatil yapacağını ifade etti. Taşay, aracına yol boyunca Türk bayrağı astığını ve bununla da gurur duyduğunu belirtti.



Fransa'dan gelen Melise Yılmaz ise Türkiye'ye geldiğini için mutlu olduğunu kaydetti. Uzun yoldan geldiklerini aktaran Yılmaz, "Utanmasam toprağı öpeceğim o derece özlemişim. Heyecanlıyız, mutluyuz. O kadar yolun yorgunluğu ülkemize giriş yapınca geçiyor." dedi.