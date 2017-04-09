Yurt dışında oy verme işleminde son gün

Yurt dışında yaşayan Türk seçmenlerin, anayasa değişikliği halk oylaması için temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona eriyor.

Çin’deki Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.



Ülke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 21.00’a kadar sürecek.

AZERBAYCAN



Azerbaycan'da da seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00'da oy kullanmaya başladı.



Halk oylaması için, Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.



Azerbaycan'da, başkent Bakü'de 5 bin 832, Gence'de 213 ve Nahçıvan'da 234 olmak üzere 6 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'e kadar devam edecek.



Bakü'de halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi.

GÜRCİSTAN



Gürcistan’dai Türk vatandaşları, referandum için sabah saat 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğunda kurulan sandıklara akın etti.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Sandık Komisyonu Üyesi ve Büyükelçilik İkinci Katibi Burak Bahçeci, AA muhabirine, halk oylamasının sakin ve huzurlu bir ortamda yapıldığını aktardı.



Bahçeci, Tiflis'te 953, Batum'da 836 olmak üzere Gürcistan'da toplam 1789 seçmenin bulunduğunu bildirdi.

UKRAYNA



Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi bu sabah yerel saatle 09.00’da başladı.



Kiev’de bin 397, Odessa’da bin 337 olmak üzere toplam 2 bin 734 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ukrayna’da oy verme işlemi yerel saat ile akşam 21.00’da sona erecek.

MACARİSTAN



Macaristan'da yaşayan yaklaşık 2 bin Türk vatandaşı başkent Budapeşte'deki Türk Büyükelçiliğinde kurulan 2 sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.



Seçmenler, saat 21.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

İSPANYA



İspanya’da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi, bu sabah yerel saatle 09.00’da başladı.



Halk oylaması için kayıtlı bin 646 seçmenin bulunduğu Madrid'deki büyükelçilikte ve bin 287 seçmenin kayıtlı olduğu Barselona'daki başkonsoloslukta 2'şer sandık kuruldu.



İspanya'da oy kullanma işlemi akşam 21.00'da sona erecek.

ARNAVUTLUK



Arnavutluk'taki kayıtlı seçmenler, yerel saat ile 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne gelerek oy vermeye başladı.



Oyunu kullanan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Tiran'da dördüncü kez sandık açtıklarını belirterek, önceki seçimlerde olduğu gibi bu kez de katılımın yüksek olmasını umduklarını ifade etti.



Bayraktar, seçmenin halk oylamasına katılımının önemli bir husus olduğunu kaydederek, oy vermenin demokratik bir hak olduğunu ve demokrasinin gelişimi açısında önem taşıdığını söyledi.



Arnavutluk'ta bin 7 kayıtlı seçmen mevcut.

KOSOVA



Kosova'da yaşayan Türk seçmenler de Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğu'nda oy vermeye başladı.



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'da bin 275 kayıtlı seçmen olduğunu belirterek, herkesi oy vermeye çağırdı.



Kosova ve Arnavutluk'taki oy verme işlemi yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.

İRAN



İran'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Urumiye Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 07.30'da oy kullanmaya başladı.



İran'da, başkent Tahran'da 844, Tebriz'de 185, Urumiye'de 51 ve Meşhed'de 20 olmak üzere toplam bin 100 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

GÜNEY AFRİKA



Güney Afrika'da kayıtlı 1061 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanabilecek.



Yerel saatle 09.00'da açılan sandıklar, saat 21.00'de kapanacak.