Yurt dışı oyları için YSK ve THY arasında işbirliği protokolü imzalandı

YSK ile THY arasında yurt dışında yaşayan vatandaşların halk oylamasında kullanacağı oy pusulası ve seçim malzemelerinin taşınmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yurt dışında yaşayan vatandaşların halk oylamasında kullanacağı oy pusulası ve seçim malzemelerinin taşınmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



YSK'de gerçekleştirilen törende oy pusulası ve seçim malzemelerinin taşınmasını içeren protokol, YSK Başkanı Sadi Güven ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından imza altına alındı.



Güven, protokole yaptığı açıklamada, THY'nin dünyanın önde gelen kuruluşlarından olduğunu hatırlatarak, "Milli gururumuz Türk Hava Yollarıyla yurt dışında yapacağımız seçimlerde birlikte hareket edeceğiz. Bundan önceki dönemlerde de iki milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte çalıştık. Bu dördüncü çalışmamız olacak. Yurt dışında 57 ülkede 120 temsilcilikte oy kullandırıyoruz. Bunlarla ilgili 24 kalem 30 ton civarında malzemeyi yurtdışına gönderip, orada seçimlerden sonra da yine aynı şekilde oy pusulalarını güvenli bir şekilde Türkiye'ye taşıyoruz. Burada Dışişleri Bakanlığı ile Türk Hava Yolları da çok önemli bir görev ifa ediyor." diye konuştu.



Bugüne kadar yapılan seçimlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Güven, oy pusulalarının taşınmasının güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.



Yüksek Seçim Kurulu olarak şeffaf bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Güven, "Uçaklarda, kurulumuzda temsilcisi bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin temsilcileri de Dışişleri Bakanlığının yetkilileriyle birlikte oluyor. Gitmiş olduğumuz ülkelerde 3 hat üzerinde Avrupa'daki oy pusulalarını geriye taşıyoruz. Uçağın altına girişlerde, o ülkeden buraya transferlerde Türk Hava Yolları bize ciddi manada katkı veriyor." ifadelerini kullandı.



Türk Hava Yolları yetkililerine teşekkürlerini ileten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki seçimin de ülkemiz için kazasız, belasız sonuçlanmasını diliyorum. Gerçekten bizim için, ülkemiz için önemli bir seçim. Yurt dışında 2 milyon 973 bin 403 seçmenimiz var. 3 bin 182 sandıkta da oradaki insanlarımıza oy kullandıracağız. İnşallah kazasız belasız atlatırız diye düşünüyorum. Bu sözleşmenin de hem THY hem de bizim için hayırlı olmasını diliyorum."

"GEÇEN DÖNEMLERDEKİ ÇALIŞMALAR BAŞARILI GEÇTİ"



THY Genel Müdürü Ekşi de YSK Başkanı Güven'e teşekkür ederek, "Biz de özellikle böyle bir seçimde Yüksek Seçim Kurulumuzla beraber, seçimlerin güvenli, şeffaf bir ortamda değerlendirilmesi için üzerimize düşen görevi sizlerin öncülülüğü ve yönlendirmesiyle yapmaktan, burada görev almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.



Geçen dönemlerdeki çalışmaların başarılı geçtiğine dikkati çeken Ekşi, "Bu seçimlerde de arkadaşlarımız tüm önlemleri aldılar. Sizlerin yönlendirmesiyle inşallah geçen üç seferde olduğu gibi bu sefer de elimizden gelen operasyonu yapacağız. Sorunsuz olarak geçecek." değerlendirmesinde bulundu.



Ekşi, YSK çalışanlarına ve THY çalışanlarına gayretleri için teşekkür etti.

SEÇİM MALZEMELERİ 13 MART'TA YOLA ÇIKIYOR



YSK'dan alınan bilgiye göre, yurt dışında 27 Mart - 9 Nisan 2017 tarihlerinde oy kullanılacak.



Oy pusulası ve seçim malzemelerine ilişkin kargolar 13-20 Mart 2017 tarihlerinde THY ile Ankara çıkışlı olarak gönderilecek. Eksik sandık, oy verme kabini ve kırtasiye malzemeleri gönderimi de oy pusulalarıyla yapılacak.



Oy kullanma süresinin bitiminde, oy torbaları üç charter uçak ile 11 Nisan'da yola çıkarılarak, aynı gün teslim alınıp 11-12 Nisan aralığında diplomatik kuryelerle Ankara'ya getirilecek. Her uçakta, 6 kişiden oluşan Oy Torbaları Nakil Komisyonu ve YSK'nın görevlendirdiği 2 kişi ile Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir diplomatik kurye olmak üzere toplam 9 kişi bulunacak. Birinci uçak Berlin-Kopenhag-Stokholm-Londra, ikinci uçak Münih-Lyon, üçüncü uçak ise Köln hattında olacak.



Charter uçakları 34 temsilciliğe ait toplam oyların yüzde 85'ini Ankara'ya getirecek. Charter uçakların hatları dışında kalan 86 temsilciliğe ait 228 diplomatik oy torbasının intikali ise 131 diplomatik kurye (47 merkez + 84 misyon kurye) ve satın alınan 214 boş koltuk ile toplam 345 bilet alımı yapılarak gerçekleştirilecek.