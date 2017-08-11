Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine Türk damgası

Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında 10 yılda üstlendiği 4 bin 152 projenin tutarı 220 milyar doları aştı.

Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ilk müteahhitlik projesini 1972'de Libya'da üstlenen sektör, bu yılın temmuz ayına kadar geçen sürede 117 ülkede, toplam değeri 344,7 milyar dolar olan 9 bin 18 projeye imza attı.



Sektörün son 10 yıldaki hizmetlerine bakıldığında 2008-2017 Temmuz döneminde 4 bin 152 proje üstlenildi. Bu projelerin toplam tutarı 220,1 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu tutar 45 yılda üstlenilen 344,7 milyar dolarlık proje tutarının yüzde 64'üne karşılık geldi.



Ortalama proje bedeli açısından da son 10 yılda önemli gelişme kaydedildi. Bu kapsamda, 2008 yılında ortalama proje bedeli 37,1 milyon dolar iken bu tutar yaklaşık 2 katına çıkarak bu yılın temmuz ayı itibarıyla 79,3 milyon dolara ulaştı.



EN ÖNEMLİ PAZAR RUSYA



Türk müteahhitlerin son 45 yılda üstlendiği projelerin ülkeler bazında dağılımı değerlendirildiğinde ilk sırada 67,6 milyar dolar ve yüzde 19,6 pay ile Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 46,8 milyar dolar ve yüzde 13,6 pay ile Türkmenistan, 28,9 milyar dolar ve yüzde 8,4 pay ile Libya takip etti.



Sektörel açıdan bakıldığında ise karayolu, tünel ve köprü projeleri 44,1 milyar dolar ile Türk müteahhitlerinin en çok iş yaptığı alanlar oldu. Konut projeleri 43,7 milyar dolar ile ikinci, ticaret merkezi projeleri 29,1 milyar dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu.



TÜRK FİRMALARI KÜRESEL DEVLERİN ARASINDA



Üstlendiği projelerle adından söz ettiren müteahhitlik firmaları yıllar içinde dünyanın en büyük şirketler olarak adından söz ettirdi. Müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, bir yıl içerisinde üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye 2008 yılında 23 firma ile yer alırken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 40'a yükseldi.



Bu firmalardan 7'si ilk 100 firma arasında kendine yer bulurken, ilk kez 2 Türk firması 3 milyar doların üzerindeki gelirleriyle ilk 50 firma arasında sayıldı.



Türk müteahhitlik sektörünün 2008-2017 Temmuz döneminde üstlendiği proje sayısı ile toplam ve ortalama proje bedelleri (milyon dolar) şöyle:



