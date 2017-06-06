Yurda kesin dönüş yapanlara vergi müjdesi

Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşların, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyalarıyla engellilerin kullanımına mahsus eşyalar gümrük vergilerinden muaf olacak.

Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşların, yurt dışındaki görevlerinden dönen kamu görevlilerinin ve Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakleden gerçek kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyaları ile engellilerin kullanımına mahsus eşyalar gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilecek.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Gümrük Muafi̇yeti̇ Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakleden Türk vatandaşları, yurt dışındaki milli veya milletler arası kadrolarda sürekli görevli çalışma sonrası yurda dönen kamu görevlileri, Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye'ye kesin olarak nakleden gerçek kişilerle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilece



ÖZEL NAKİL VASITALARI 3 YAŞINDAN ESKİ OLMAYACAK



Muafiyetten yararlanabilmek için özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekiyor. Ayrıca, bu vasıtaların ithalinde aile ünitesi esas alınacak. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılacak.



Tebliğde belirtilen kişilerin Türkiye'de geriye doğru bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye'de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılacak. Türkiye dışında son 10 yılda en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmayacak.



Özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Ankara Garı, Malatya, Rize ve Mersin Gümrük müdürlüklerinin yetkili olduklarına ilişkin tebliğ maddesi 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise uygulamaya konuldu.