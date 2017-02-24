Yunanistan'dan 2 darbeci askerle ilgili açıklama

Yunanistan, FETÖ darbe girişiminde yer alan iki askerin sığınma başvurusunu değerlendirmeye alacağını açıkladı. Yunan savcılığı ise askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında suç duyurusunda bulunmadı.

Yunanistan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde yer alan iki kaçak askerin sığınma başvurularının son aşmasına kadar değerlendirileceğini açıkladı.



Yunanistan İltica Ofisinden edinilen bilgiye göre, Meriç (Evros) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarıyla teslim olan Üstçavuş Fatih Arık ve Kıdemli Çavuş Halit Çetin sığınma talebinde bulundu.



Yunanistan'a 15 Şubat'ta kaçak olarak giriş yaptıklarını iddia eden askerler, 20 Şubat tarihinde Dedeağaç kentinde sığınma başvurusu yaptı.



İltica ofisi, kaçak askerlere ilişkin Türkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sığınma başvurularına ilişkin tüm yasal sürecin uygulanacağını bildirdi. Askerlerin iltica süreçlerine ilişkin ise bir takvim açıklanmadı.

YUNAN SAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI



Yunan Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında savcılığın henüz suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

YUNANİSTAN 8 DARBECİYİ İADE ETMEMİŞTİ



Öte yandan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askere ilişkin Türkiye'nin iade talebi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından geçen ay reddedilmişti.