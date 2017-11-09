Yunanistan'da işsizlik yüzde 20,6'ya geriledi

Yunanistan'da ağustos ayında işsizlik oranı yıl başından bu yana süren gerilemesini sürdürerek yüzde 20,6'ya düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aylık ve yıllık bazda düşüşle yüzde 20,6'ya geriledi. Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,7 gerilemeyle 984 bin oldu.



Temmuz ayı işsizlik oranı ise aşağı yönlü revize edilerek 20,9 olarak açıklandı.



Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş arası gençlerde ise oran, yüzde 40,2'ye geriledi.



Böylece, ülkede işsizlik oranı yıl başından bu yana üst üste 8'inci ayda da düşüş kaydetti.



