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Yunanistan'da

Yunanistan'da "ipotekli ev" isyanı

Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlar yine sokaklardaydı. İpotekli evlerinin açık artırmayla satılmasına tepki gösteren protestocular, polisle karşı karşıya geldi.
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Güncel 22 Mart 2018 - 13:16

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