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23 Haziran 2017 12:52 | Son Güncelleme: 23 Haziran 2017 12:54

Yunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Yunan haber ajansı ANA-MPA, kurtarma ekiplerinin başkentin 40 kilometre kuzeyindeki bataklık araziye düşen helikopterde iki kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu.

Kazada yaralanan bir kişinin ise helikopterden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı belirtildi.

Zirai ilaçlama amacıyla kullanılan helikopterin elektrik tellerine çarparak düştüğü ifade edildi. 

Etiketler: atinadüştüyunanistanhelikopter


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