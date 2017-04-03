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03 Nisan 2017 16:13 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 16:52

Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesinde, sınıra yakın bir bölgede durumundan şüphelendikleri S.E'yi yakaladı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından S. E, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler: operasyonedirneterörist


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