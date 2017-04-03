Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesinde, sınıra yakın bir bölgede durumundan şüphelendikleri S.E'yi yakaladı.



Şüphelinin yapılan sorgusunda Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Jandarmadaki ifadesinin ardından S. E, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.