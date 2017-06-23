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23 Haziran 2017 17:17 | Son Güncelleme: 23 Haziran 2017 17:18

FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiser Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesine bağlı Abdürrahim köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, Van'daki görevinden ihraç edilen, FETÖ'ye üye olmak suçundan arama kaydı bulunan Murat Göldibi'yi yakaladı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi Göldibi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: fetö üyelerifetö davaları


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