Yunan gümrükçülerin grevi başladı

Yunanistan gümrük çalışanları, çalışma şartlarında iyileştirme talebiyle grev başlattı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İpsala Sınır Kapısı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Kipi gümrük kapısında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda balık yüklü olanlar haricindeki tırların geçişine izin verilmiyor.



Yaya, otomobil ve otobüs geçişlerinde ise sıkıntı yaşanmıyor.



Yunan gümrükçülerin 24 saat sürecek grevi, yarın sabah sona erecek.



