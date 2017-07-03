Yunan botları Türk gemisine ateş açtı

"Yunanistan'a bağlı askeri botlardan Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk ticari gemisine taciz ateşi açıldığı" iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.

"Yunanistan'a bağlı askeri botlardan Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk ticari gemisine taciz ateşi açıldığı" iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.



"Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca taciz ateşi açıldığı" iddia edildi.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı "ACT" isimli kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca ateş açıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot olay yerine sevk edildi.



MERMİ İZLERİ OLAN GEMİDE KİMSE YARALANMADI



Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerince iki bot eşliğinde Türk karasularına getirilen geminin mürettebatının ifadesinin alınacağı öğrenildi. Mermi izleri olan gemide kimsenin yaralanmadığı belirtildi.



Diplomatik kaynaklar, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.



İddianın ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bota ilaveten Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbotun da derhal bölgeye sevk edildiği öğrenildi.