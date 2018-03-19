Yunan basını kudurdu, ağlıyor!

TSK'nın Afrin zaferi dış basında büyük üzüntüyle karşılanırken Yunanistan neredeyse yas ilan etti. Yunan basını Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı harekatın başarıyla tamamlanmasını hazmedemeyince akıllara ziyan yorumlar ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik Yunan medyasında Avrupa Birliği'ne bölgeye müdahale etme çağrısından tutun da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili akla ziyan yorumlar yapıldı.

Mehmetçik'in zaferini işgal olarak lanse eden Yunan medyasında yapılan en uç yorum ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin harekatta kullandığı yerli silahlarıyla ilgili yapıldı.

İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR

Yunanistan'da yayın yapan Realnews gazetesi, gelecek sene yapılacak seçimin kaybedilmesi durumunda ''üretilen yerli silahların halka doğrultulması'' gibi bir deli saçmasını manşete taşıyarak pes artık dedirttiler.





Gündem 19 Mart 2018 15:11 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Afrin çağrısı!Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, TSK'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: ajanslar