Yunan basını Beşiktaş'ı favori görüyor

Yunan basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda iki takım arasında yarın oynanacak maçta Olympiakos'un işinin zor olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Yunanistan basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşmada Yunan temsilcisinin işinin zor olduğu yönünde yorumlarda bulundu.



Siyasi ağırlıklı haberlere yer veren ve yüksek tiraja sahip Kathimerini gazetesi, Olympiakos'un üst üste ikinci kez bir Türk takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Beşiktaş, Türkiye'de çok güçlü bir takım. Avrupa'da da bir sürü başarılara imza attı. Olympiakos'un kazanması için çok çaba harcaması gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.



Yunanistan'ın bir başka gazetesi Eleftherostypos ise Beşiktaş'ı tanıtan yazısında kulübün tarihi konusunda bilgiler verdi. Gazete, ayrıca siyah-beyazlı kulübün hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılar elde ettiğini vurguladı.



Yüksek tirajli Tovima gazetesi de Olympiakos'un Osmanlıspor'dan daha güçlü bir rakiple karşılaşacağına dikkati çekti.