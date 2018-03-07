Başbakan Yıldırım: Yunan Bakanın küstah sözlerine tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Yunan Bakan'ın yakalanan yunan askerlerle ilgili tokat gibi cevap verdi.

Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek. Ada'da istikrardan yanayız.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman "Türkiye'nin bu yoğun dönemde bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz için baş sağlığı, gazilerimiz için acil şifalar diliyorum.

Kıbrıslı Türkler, dünyada daha çok tanınmak istiyor. Spor müsabakalarında, kültür sanat alanında, ihracat konusunda dünyaya açılmak istiyor.

Soru ve Cevap:

Yakılan Türk Bayrağı ve yakalanan iki Yunan askeri için neler diyeceksiniz? Yunan Bakanın olayı Avrupa Birliği süreci etkilenir sözü için neler diyeceksiniz?

Bayrak bir ülkenin onurudur. Bizim Ay - Yıldızlı bayrağımız gururumuzdur. Bu densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz. Biz Ege Denizi dostluk denizi olsun istiyoruz. Bu tür provokasyonlar dostluğa bir fayda getirmez.

İki yunan askeriyle ilgili konu mahkeme sürecinde. Bunu Avrupa Birliği'ne taşımak zeka işi. Bunlar zaten ne olsa hemen Avrupa Birliği sürecini öne çıkarıyorlar.

Kıbrıs adasının etrafında olan rezervler adada yaşayanlarındır. Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek.