Yunan adasında çevre felaketi

Yunanistan'ın Salamina Adası'nın 1,5 kilometrelik kıyı hattı, sızan petrol nedeniyle siyaha boyandı.

Yunanistan'ın Salamina Adası açıklarında petrol taşıyan bir geminin batması sonucu sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor.



Ülkenin en büyük limanı Pire'nin 2 kilometre açığında bulunan adanın 1,5 kilometrelik kıyı hattı, sızan petrol nedeniyle siyaha boyandı.



Sızıntının, 2 bin 200 ton mazot ve 370 ton gaz yağı taşıyan "Aghia Zoni II" adlı geminin, henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde su almaya başladığı belirtildi.



Ada'nın Belediye Başkanı Isidora Papathanasiou, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, "Adanın doğu sahilleri petrolle kaplandı. Çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.



Sahillerdeki temizlik çalışmaları devam ederken daha fazla sızıntı yaşanmasından endişe edildiği kaydedildi.