Yüksekova'da terör mağdurları için konutlar yükseliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için inşasına başlanan birinci etap konutların yapımı sürüyor.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetler gideriliyor.



Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 830 konutun tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.



Kurulan vinçlerin desteğiyle binaların kaba inşaat çalışmasını yürüten yüklenici firma ekipleri, park alanları için dolgu işlemi yaparak, camilerin yapımına da başladı.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, ikinci etap konutların da ihale sürecinin başladığını söyledi.



İlçede bin 155 konutun daha ihale edileceğini belirten Kaşıkçı, "Bin 830 konut için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Konutlar yükselmeye başladı. Alanda cami, taziye evi, dükkan ve parklar için de çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz bu sene çalışmaların büyük çoğunluğunu bitirmektir. İhale sürecinden sonra diğer konutların da yapımına başlanacak." dedi.



Çalışmaların 3 firma tarafından yürütüldüğünü dile getiren Kaşıkçı, Yüksekovalıların TOKİ konutlarıyla sağlıklı ve oturulabilir evlere kavuşacağını ifade etti.



Esenyurt Mahallesi'ndeki inşaatın şantiye şefi Osman Üngür, yapının kaba kısmında çalışma yaptıklarını ve bazı kısımlarda ince işlemlere geçtiklerini anlatarak, "Firmamız 26 bloğun yapımıyla uğraşıyor. Hem ince hem altyapı çalışmalarımız da başladı. Mekanik ve elektrik imalatlarımız da devam ediyor. Şu ana kadar biten 6 bloğumuz var. Devam eden 2 bloğumuz daha var. Yaptığımız konutlar metrekare bazında büyüktür. Yüksekova'ya göre lüks konutlar olacak." diye konuştu.





