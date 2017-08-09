Yüksekova'da işe alınacaklar kura ile belirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilecek 152 kişi kurayla belirlendi.

Yüksekova Belediyesi çeşitli birimlerinde 4 ay süreyle çalıştırılmak üzere 190 kişilik kontenjan oluşturdu.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği işe 6 bin 280 kişi başvurdu.



İstihdam edilecek isimlerin belirlenmesi amacıyla İsmet Alkan Anadolu Lisesi bahçesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.



Yaklaşık 3 saat süren kura çekiminde 6 bin 280 kişi arasından 152 kişinin isim belirlenirken, 38 kişinin ise liste usulüyle alınacağı bildirildi.