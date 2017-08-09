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09 Ağustos 2017 15:02 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2017 15:06

Yüksekova'da işe alınacaklar kura ile belirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilecek 152 kişi kurayla belirlendi.

Yüksekova'da işe alınacaklar kura ile belirlendi

Yüksekova Belediyesi çeşitli birimlerinde 4 ay süreyle çalıştırılmak üzere 190 kişilik kontenjan oluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği işe 6 bin 280 kişi başvurdu.

İstihdam edilecek isimlerin belirlenmesi amacıyla İsmet Alkan Anadolu Lisesi bahçesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren kura çekiminde 6 bin 280 kişi arasından 152 kişinin isim belirlenirken, 38 kişinin ise liste usulüyle alınacağı bildirildi.

Etiketler: hakkarikura


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