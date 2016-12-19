Yüksekova Belediyesine görevlendirme

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, Valilik kararıyla "İlçe Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Valilik kararıyla İlçe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Adile Kozay'ın yerine ilçeye bir süre önce atanan Kaymakam Kaşıkçı, görevlendirildi.



"BELEDİYEYİ VATANDAŞLARLA YÖNETECEĞİZ"



Kaymakam Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, görevlendirmenin belediye imkanlarının halkın hizmetine sunulması için yapıldığını söyledi. Herkese hizmet götürmek için çabalayacaklarını vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:



"Halkımıza diyoruz ki hizmet için varız. Yüksekovalı kardeşlerimiz de bize destek olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla artık Yüksekova yeniden imar edilecek. Yüksekova daha kanalizasyonu olmayan bir şehrimiz. Bu anlamda ilçenin yolundan suyuna, kanalizasyonundan alt ve üst yapı hizmetlerini gerçekleştirmek için geldik. Belediyenin tüm kaynaklarını vatandaşlara hizmet odaklı yönlendireceğiz. Belediyeyi vatandaşlarla yöneteceğiz."

Kaynak: AA